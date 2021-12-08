Аркадий Амозов: «В «красную зону» попадают целыми семьями»

Возможность привитому человеку заразить другого снижается в сотни раз. Фото: Наталья ЛОБАНОВА

Главный врач Мурманского областного центра специализированных видов медпомощи Аркадий Амозов рассказал, что ситуация с коронавирусом в Мурманской области понемногу стабилизируется.

Так, на данный момент количество свободных ковидных коек увеличилось, а количество зараженных пациентов снизилось. Это комплексный результат как прививки, так и исключение большого скопления людей, привитых и непривитых, в закрытых помещениях, которые являются главными очагами распространения коронавируса. Так что QR-коды сыграли свою роль.

- За моей спиной – «красная зона». На сегодняшний день там нет ни одного привитого пациента. Если человек вакцинировался, то он сюда не попадет. Мы это видим на практике, - подчеркнул главврач. - Практически каждую неделю в «красную зону» попадают семьи. Муж с женой, иногда и вместе с детьми. Прививаться нужно, чтобы как можно быстрее обезопасить людей, не видеть «тяжелых» пациентов, смертей, расстроенных родственников. Возможность привитому человеку заразить другого снижается в сотни раз.

Он отметил, что иностранные граждане в «красную зону» в Мурманской области практически не попадают. Единичные случаи – трудовые мигранты. К слову, они сейчас тоже могут привиться, но платно.

Сейчас все разрешенные вакцины в Мурманской области есть в наличии: «Спутник V», «КовиВак», «ЭпиВакКорона» и «Спутник Лайт».

- У меня есть много знакомых, которые доказывали, мол, что не заразятся. А потом попадали в «красную зону». Нужно прививаться, пока не стало поздно, - сказал Аркадий Амозов.

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