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Звезды8 декабря 2021 9:22

Модель-альбинос из Мурманска рассказала о закулисье "Давай поженимся"

Сандра Капшук показала, как снимается популярная передача
Мария ПАШЕНКОВА
Мария ПАШЕНКОВА
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Мурманчанка рассказал, что перед началом съемок идут серьезные репетиции, каждый шаг невест оттачивается. Фото: Личный архив

Мурманчанка рассказал, что перед началом съемок идут серьезные репетиции, каждый шаг невест оттачивается. Фото: Личный архив

В конце ноября Первый канал показал "Давай поженимся" с участием модели-альбиноса из Мурманска Сандры Капшук. Жених заявил, что ему нравятся девушки с разной внешностью, в том числе и нестандарной.

После того, как выпуск вышел в эфир, Сандра на YouTube поделилась впечатлениями от съемок и показала закулисье популярной передачи.

- Примерно полтора месяца назад мне написал редактор "Давай поженимся", я сначала не придала этому значения. Раз на третий я подумала, почему бы и нет, это неплохой способ заявить о себе на весь мир, рассказать свою историю, поделиться наболевшим, возможно, эта история принесет кому-то пользу. На программу я приехала, чтобы мир больше узнал,, что существуют люди с уникальной внешностью. И что внешность не главное, главное – внутреннее содержание, твоя наполненность, - рассказала Сандра Капшук.

Мурманчанка рассказал, что перед началом съемок идут серьезные репетиции, каждый шаг невест оттачивается.

К слову, именно Сандру выбрал жених, но вот сама она его не выбрала. В передаче это не показали. Зато после окончания съемок все невесты подружились.

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