Вылет самолета "Мурманск-Москва" задерживается на три часа

Причины задержки рейса не уточняются.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Рейс СУ 6480 авиакомпании "Аэрофлот", который следует из Мурманска в Москву (аэропорт Шереметьево), задерживается с вылетом. По расписанию самолет должен быть отчалить из воздушной гавани Заполярья в 13.10 8 декабря, однако вылет перенесли на 16.00. Об этом сообщили на сайте аэропорта "Мурманск".
Причины задержки рейса не уточняются.
Более подробную информацию о задержках рейсов, начале движения воздушных судов, прибытии в мурманский аэропорт можно получить в представительствах авиакомпаний, а также в справочной аэропорта.
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