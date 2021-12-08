Вылет самолета "Мурманск-Москва" задерживается на три часа

Причины задержки рейса не уточняются. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Рейс СУ 6480 авиакомпании "Аэрофлот", который следует из Мурманска в Москву (аэропорт Шереметьево), задерживается с вылетом. По расписанию самолет должен быть отчалить из воздушной гавани Заполярья в 13.10 8 декабря, однако вылет перенесли на 16.00. Об этом сообщили на сайте аэропорта "Мурманск".

Причины задержки рейса не уточняются.

Более подробную информацию о задержках рейсов, начале движения воздушных судов, прибытии в мурманский аэропорт можно получить в представительствах авиакомпаний, а также в справочной аэропорта.

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