В Мурманской области в убийстве 20-летней давности появился подозреваемый

В деле об исчезновении и убийстве жителя Зеленоборского появились зацепки. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В деле об исчезновении и убийстве жителя Зеленоборского появились зацепки. Как сообщили в СУ Следственного комитета по Мурманской области, все случилось в феврале 2001 году.

Северянин, которому на тот момент исполнилось 36 лет, недавно освободился из колонии. Первые дни на воле он трезвостью не отличался. 17 февраля вместе с приятелями сидел в баре, потом поссорился с одним из них и ушел из заведения. Больше мужчину никто живым не видел.

- В результате длительных поисковых мероприятий 1 июля 2001 года на берегу Вороньей губы Белого моря неподалеку от поселка Зеленоборского Кандалакшского района Мурманской области обнаружено скелетированное тело пропавшего, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) Алина Александрович.

То, что тело находилось глубоко в лесу, наводило на мысль, что мужчина оказался там не по своей воле. Но состояние трупа не позволяло точно определить, была ли смерть насильственной.

- Установить лицо, причастное к совершению убийства, в отсутствие прямых доказательств удалось благодаря грамотно спланированному комплексу следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Следователями допрошено значительное количество свидетелей, проанализированы связи потерпевшего. После получения значимой информации по делу назначены дополнительные исследования, в том числе с применением полиграфа, - уточнили в СКР.

Сейчас подозреваемым проходит один из мужчин, с которым погибший выпивал в баре. Он мог пойти за ним и застрелить. Сейчас возбужденное по факту случившегося уголовное дело об убийстве продолжают расследовать.

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