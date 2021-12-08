Забивший до смерти отца сожительницы житель Североморска услышал приговор

Суд приговорил северянина к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
Фото: Артем КИЛЬКИН
Североморец, забивший 83-летнего отца сожительницы до смерти, услышал приговор.
Трагедия разыгралась в ночь на 18 августа 2021 года. В квартире одного из домов на улице Сизова в Североморске 32-летний мужчина мужчина избил 83-летнего пенсионера. Он нанес ему более 40 ударов по голове и телу. От полученных травм мужчина скончался.
Скорую обвиняемый вызывал только тогда, когда уничтожил вещи убитого, на которых была кровь, и смыл кровь в квартире.
– По факту смерти мужчины возбудили уголовное дело. Оперативники заподозрили в совершении преступления североморца, позвонившего в скорую. В ходе предварительного следствия северянин признал вину. Он рассказал, что поводом стали бытовые ссоры с отцом сожительницы, – сообщили в СУ СКР по Мурманской области.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Суд приговорил северянина к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор суда не вступил в законную силу.
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