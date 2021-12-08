Забивший до смерти отца сожительницы житель Североморска услышал приговор

Суд приговорил северянина к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Фото: Артем КИЛЬКИН

Североморец, забивший 83-летнего отца сожительницы до смерти, услышал приговор.

Трагедия разыгралась в ночь на 18 августа 2021 года. В квартире одного из домов на улице Сизова в Североморске 32-летний мужчина мужчина избил 83-летнего пенсионера. Он нанес ему более 40 ударов по голове и телу. От полученных травм мужчина скончался.

Скорую обвиняемый вызывал только тогда, когда уничтожил вещи убитого, на которых была кровь, и смыл кровь в квартире.

– По факту смерти мужчины возбудили уголовное дело. Оперативники заподозрили в совершении преступления североморца, позвонившего в скорую. В ходе предварительного следствия северянин признал вину. Он рассказал, что поводом стали бытовые ссоры с отцом сожительницы, – сообщили в СУ СКР по Мурманской области.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Суд приговорил северянина к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор суда не вступил в законную силу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Кандалакше на бюджетной должности почти полгода работала "мертвая душа". И.о. директора учреждения фиктивно трудоустроил местную жительницу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru