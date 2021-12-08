В МФЦ Мурманской области прошла минута молчания

8 декабря в 10.00 в МФЦ Мурманской области память погибших почтили минутой молчания. Фото: Антон ЗАБИРОВ

7 декабря в одном из МФЦ Москвы мужчина открыл стрельбу. По предварительной информации, конфликт произошел из-за медицинской маски, но проверяется версия, что все случившееся было спланировано. Два человека погибли.

8 декабря в 10.00 в МФЦ Мурманской области память погибших почтили минутой молчания.

- Министерство цифрового развития Мурманской области, коллективы многофункциональных центров региона выражают соболезнования родным и близким погибших в связи с трагическими событиями 7 декабря в МФЦ «Рязанский» города Москвы, - сообщили в правительстве региона.

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