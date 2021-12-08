Открыта продажа билетов на прямой поезд Минск-Мурманск

Для тех, кто приезжает в Республику, установлены ковидные правила. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Как и сообщалось ранее, возобновляется курсирование прямого поезда Минск-Мурманск.

- Поезд № 66 Минск – Мурманск будет курсировать один раз в неделю с отправлением из Минска по средам в 10:23 и прибытием в Мурманск по пятницам в 5:58. В обратном направлении поезд № 65 Мурманск – Минск будет отправляться из Мурманска по пятницам в 20:35 с прибытием в Минск по воскресеньям в 15:08, - сообщает Белорусская железная дорога.

Продажа билетов уже открыта, плацкарт стоит от 6379 рублей, в купе - от 13527 рублей.

Для тех, кто приезжает в Республику, установлены ковидные правила.

- Пассажирам необходимо подтвердить наличие отрицательного результата лабораторного исследования на инфекцию COVID-19, выполненного не позднее, чем за 3 суток до даты пересечения границы, с использованием мобильного приложения «Путешествую без COVID-19» или иметь при себе оригинал (либо копию) документа на бумажном носителе о проведенном курсе вакцинации против инфекции COVID-19, - уточнили в БЖД.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Кандалакше на бюджетной должности почти полгода работала "мертвая душа". И.о. директора учреждения фиктивно трудоустроил местную жительницу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru