"Жутко, но красиво": в ночном небе над Мурманском появился красный круг

Северянам стоит почаще смотреть наверх: морозы не отпускают регион, и природа может показывать чудеса.
Фото: Мария ПАШЕНКОВА
Небо на скованным морозами Мурманском уже который день удивляет северян.
Напомним: два дня подряд над столицей Заполярья можно было видеть алое небо. А утром 8 декабря над городом заметили красный шар.
- На черном небе полярной ночи виднелось огненное красное гало, которое сопровождалось ярким сиянием световых столбов, - пишет паблик "Мурманск", где появилось видео с красивым явлением.
Северянам стоит почаще смотреть наверх: морозы не отпускают регион, и природа может показывать чудеса.
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