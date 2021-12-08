"Жутко, но красиво": в ночном небе над Мурманском появился красный круг

Северянам стоит почаще смотреть наверх: морозы не отпускают регион, и природа может показывать чудеса. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Небо на скованным морозами Мурманском уже который день удивляет северян.

Напомним: два дня подряд над столицей Заполярья можно было видеть алое небо. А утром 8 декабря над городом заметили красный шар.

- На черном небе полярной ночи виднелось огненное красное гало, которое сопровождалось ярким сиянием световых столбов, - пишет паблик "Мурманск", где появилось видео с красивым явлением.

Северянам стоит почаще смотреть наверх: морозы не отпускают регион, и природа может показывать чудеса.

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