Детские новогодние елки в Мурманской области пройдут в очном формате

Все посетители елок старше 14 лет должны носить маски. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В декабре 2021 года новогодние елки для юных северян пройдут в очном формате, а не по видеосвязи, как прошлой зимой. Но так как коронавирус никуда не делся, будут установлены правила.

- Проведение новогодних представлений возможно в форме спектаклей в зрительных залах при условии соблюдения дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий: заполнение зрительного зала на 50% от вместимости; соблюдение социальной дистанции; бесконтактная термометрия всех присутствующих; обеззараживание воздуха в помещениях; перерывы между спектаклями для дезинфекции вирулицидными препаратами и проветривание, - сообщили в оперативном штабе по коронавирусу в Мурманской области.

На елки смогут прийти и сопровождающие взрослые, но только если покажут QR-код, или отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 2 дня до мероприятия, справку о медотводе.

Также все посетители елок старше 14 лет должны носить маски.

Тем, кто приедет на Губернаторские елки организованными группами, надо предоставить справки об отсутствии контактов с инфекционными больными за последний 21 день, полученные не ранее, чем за 3 дня до выезда на праздник. А еще проверить температуру до посадки в автобус.

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