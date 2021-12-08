Мурманск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Мурманск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Мурманск
-23°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество8 декабря 2021 7:41

Детские новогодние елки в Мурманской области пройдут в очном формате

Для посетителей установили правила
Мария ПАШЕНКОВА
Мария ПАШЕНКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Все посетители елок старше 14 лет должны носить маски.

Все посетители елок старше 14 лет должны носить маски.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В декабре 2021 года новогодние елки для юных северян пройдут в очном формате, а не по видеосвязи, как прошлой зимой. Но так как коронавирус никуда не делся, будут установлены правила.

- Проведение новогодних представлений возможно в форме спектаклей в зрительных залах при условии соблюдения дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий: заполнение зрительного зала на 50% от вместимости; соблюдение социальной дистанции; бесконтактная термометрия всех присутствующих; обеззараживание воздуха в помещениях; перерывы между спектаклями для дезинфекции вирулицидными препаратами и проветривание, - сообщили в оперативном штабе по коронавирусу в Мурманской области.

На елки смогут прийти и сопровождающие взрослые, но только если покажут QR-код, или отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 2 дня до мероприятия, справку о медотводе.

Также все посетители елок старше 14 лет должны носить маски.

Тем, кто приедет на Губернаторские елки организованными группами, надо предоставить справки об отсутствии контактов с инфекционными больными за последний 21 день, полученные не ранее, чем за 3 дня до выезда на праздник. А еще проверить температуру до посадки в автобус.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Кандалакше на бюджетной должности почти полгода работала "мертвая душа". И.о. директора учреждения фиктивно трудоустроил местную жительницу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru