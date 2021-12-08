Жителей Кандалакши тронула история собаки из местного магазина

Жители Кандалакши оценили доброту сотрудников одного из сетевых магазинов в городе. Фото: Милана Мотенкова

Жители Кандалакши оценили доброту сотрудников одного из сетевых магазинов в городе.

Туда зашла погреться бездомная собака. Ее должны были бы выгнать, но охранник и остальные не стали этого делать - на дворе морозы. Поэтому дали четвероногому другу погреться, а чтобы его не выгоняли посетители, положили на собаку объявление "Не трогать". Особенно покупатели оценили работу охранника.

- Правда, мужчина молодец. Делает свою работу и больше. Отдельное спасибо за человеческое отношение к четверолапым. И еду возьмет покормить, и разрулит так, чтобы животные покупателям не мешали, но и не замерзли на улице. Руководителям на заметку таких работников и премию к праздникам, - написала в группе "Кандалакша онлайн" Марина Гогия.

Напомним: в Мурманске недавно обсудили вопрос бездомных собак.

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