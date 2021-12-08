В Умбу съедутся Дед Морозы со всего Севера

В Умбе соберутся Деды Морозы со всего Севера. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Умба в этом году станет особенно новогодней. Здесь с 11 по 19 декабря пройдет Арктический фестиваль "Северные Морозы", на который приедут волшебники со всего Севера.

- 11 декабря фестиваль откроет шествие Морозов. В 13:00 сказочные персонажи выйдут из леса, пройдут по Умба-мосту и лично поприветствуют всех гостей. После этого волшебники продолжат свой путь к месту проведения основных мероприятий на санном поезде, где пройдет театрализованное праздничное действо "У ледяного костра". Для гостей фестиваля выступят творческие коллективы, пройдет ярмарка и фотосессия. Финалом первого дня фестиваля станет зажжение огней на новогодней елке, морозная дискотека и фейерверк-шоу, - сообщили в министерстве культуры Мурманской области.

В Умбу приедут Деды Морозы изАпатитов, ЗАТО Александровск, Оленегорска, Полярных Зорь, Ловозера и других уголков Кольского Севера. Ждут в гости даже карельского Морозца-Паккайне.

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