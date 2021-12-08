В 27-градусный мороз Заполярный остался без отопления и горячей воды

Почти 2400 человек остались в морозы без отопления. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Очередная коммунальная авария произошла в Мурманской области. 8 декабря Заполярный остался без отопления и горячей воды.

- Под отключение попали 9 многоквартирных домов на улице Юбилейной с населением 2389 человек, из них 347 несовершеннолетних, и один социально-значимый объект - детский сад №38, - сообщили в МЧС по Мурманской области.

Причиной аварии стал прорыв трубопровода.

Напомним: 6 декабря в такой же ситуации оказались жители Пинозера. А 4 декабря почти 18 тысяч жителей Печенгского района сидели без отопления.

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