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Общество8 декабря 2021 5:15

В Хибинах запечатлели на видео снежную бурю

Из-за непогоды горнолыжный склон закрыли
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
На склонах было очень холодно. Бррр! Фото: скрин видео bigwood

На склонах было очень холодно. Бррр! Фото: скрин видео bigwood

6 декабря погода совсем не располагала к катанию на лыжах и сноуборде в горах Кировска. Так, в Хибинах сняли на видео сильную снежную бурю. Из-за плохих метеоусловий горнолыжные склоны пришлось на время закрыть.

- Почему не работает канатная дорога? Отвечаем на этот злободневный вопрос, - написали в паблике курорта "Большой Вудъявр", приложив видео бушующей непогоды. На нем видно, как сильно раскачиваются кресла "канатки".

К счастью, ветер уже поутих, поэтому всех снова ждут на склонах. Правда, 20-градусный мороз все еще царствует в Хибинах.

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