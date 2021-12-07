Над Мурманском пылает алое небо

Северяне могут наблюдать алое небо над Мурманском. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

2 декабря в Мурманске началась полярная ночь. При этом солнце передает привет северянам.

Второй день подряд небе над столицей Заполярья играет алыми и розовыми красками. Порой зрелище довольно пугает, но все же больше завораживает.

Пока Кольский полуостров крепко держат морозы и отпускать не собираются.

Небо над Мурманском иногда выглядит зловеще. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

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