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Общество7 декабря 2021 15:09

Над Мурманском пылает алое небо

Второй день подряд северяне наблюдают удивительные краски над головой
Есения ДОБРОНРАВОВА
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Северяне могут наблюдать алое небо над Мурманском.

Северяне могут наблюдать алое небо над Мурманском.

Фото: Мария ПАШЕНКОВА

2 декабря в Мурманске началась полярная ночь. При этом солнце передает привет северянам.

Второй день подряд небе над столицей Заполярья играет алыми и розовыми красками. Порой зрелище довольно пугает, но все же больше завораживает.

Пока Кольский полуостров крепко держат морозы и отпускать не собираются.

Небо над Мурманском иногда выглядит зловеще.

Небо над Мурманском иногда выглядит зловеще.

Фото: Мария ПАШЕНКОВА

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