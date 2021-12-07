В Мурманск для сотрудничества приехали индийские туроператоры

Гости из Индии осмотрят северные достопримечательности, а также проведут переговоры с местными туроператорами. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Мурманске проходит реверсная бизнес-миссия для индийских туркомпаний. Она продлится с 6 по 11 декабря.

- В ней участвуют 5 индийских компаний и 13 мурманских туроператоров. Гости из Индии осмотрят северные достопримечательности, а также проведут переговоры с местными туроператорами, - сообщили в региональном Центре поддержки экспорта.

Центр поддержки экспорта Мурманской области на безвозмездной основе оказывает услугу по организации реверсной бизнес-миссии. Для представителей бизнеса формируют перечень потенциальных иностранных покупателей, предоставляют информацию о их запросах, формируют или актуализируют коммерческое предложение, готовят презентационные или другие материалы на иностранном языке.

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