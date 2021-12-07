В Мурманске в ГИБДД не стали сообщать о маршрутке с отвалившимися колесами

В аварии никто не пострадал. Фото: скрин видео "Мурманск ДТП ЧП"
Утром 7 декабря в Мурманске у маршрутки на ходу отвалились два колеса. Произошло это на спуске от Семеновского озера по улице Челюскинцев. Водителю пришлось собирать укатившиеся шины по проезжей части.
После случившегося в ГИБДД начали проверку.
- Информации о каких-либо неполадках с микроавтобусом в ГИБДД не поступало, однако проверка проводится по результатам мониторинга в соцсетях, - сообщила "КП"-Мурманск" инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.
К счастью, в аварии никто не пострадал.
Напомним: в Мурманске в массовом ДТП с участием маршрутки пострадали 6 человек. Водитель общественного транспорта не справился с управлением.
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