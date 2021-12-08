Любителей ездить без масок в общественном транспорте Мурманской области оштрафовали на 100 тысяч рублей

Северян проверяют на соблюдение масочного режима в общественном транспорте. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Рейды в общественном транспорте на предмет соблюдения антиковидных правил проходят регулярно. Минтранс региона совместно с полицией и УГИБДД проверяет, не забывают ли северяне надевать маски, прежде чем войти в автобус, троллейбус или маршрутку, и не снимают ли их в пути.

- В течение 2021 года проведен осмотр 6596 транспортных средств. По факту выявления признаков административных правонарушений, предусмотренных статьей 20.6.1, в отношении физических лиц составлен 451 протокол о совершении административных правонарушений (99% - нарушение требований о применении средств индивидуальной защиты), - сообщили "КП"-Мурманск" в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

В судах рассмотрели 111 административных дел, 37 северян получили предупреждение, еще 74 - штрафы. Общая сумма выписанных штрафов - 100 тысяч рублей.

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