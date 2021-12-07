Волонтеры "ЛизыАлерт" зовут жителей Мурманской области в ночной патруль

Нужны как пешие помощники, так и люди со своим транспортом. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Волонтеры поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" приглашают неравнодушных жителей Мурманской области помочь с поисками пропавших людей, присоединившись к ночному патрулю.

Когда наступают сильные морозы, потерявшимся и дезориентированным северянам помощь нужна еще быстрее, ведь высок шанс получить обморожение. Самое правильное время для выезда на задачи – с полуночи до 4 утра. В это время улицы пустеют, и заметить одинокого человека проще.

Тех, кто хочет помочь волонтерам, могут присоединится к патрулю через Telegram-канал. Нужны как пешие помощники, так и люди со своим транспортом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Кандалакше на бюджетной должности почти полгода работала "мертвая душа". И.о. директора учреждения фиктивно трудоустроил местную жительницу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru