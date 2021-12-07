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Общество7 декабря 2021 15:12

Волонтеры "ЛизыАлерт" зовут жителей Мурманской области в ночной патруль

Отряду нужна помощь с поисками пропавших людей
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
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Нужны как пешие помощники, так и люди со своим транспортом.

Нужны как пешие помощники, так и люди со своим транспортом.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Волонтеры поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" приглашают неравнодушных жителей Мурманской области помочь с поисками пропавших людей, присоединившись к ночному патрулю.

Когда наступают сильные морозы, потерявшимся и дезориентированным северянам помощь нужна еще быстрее, ведь высок шанс получить обморожение. Самое правильное время для выезда на задачи – с полуночи до 4 утра. В это время улицы пустеют, и заметить одинокого человека проще.

Тех, кто хочет помочь волонтерам, могут присоединится к патрулю через Telegram-канал. Нужны как пешие помощники, так и люди со своим транспортом.

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