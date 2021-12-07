В Мурманской области пройдет турне известной писательницы Маши Трауб

Участники встреч смогут задать автору вопросы, высказать мнение о прочитанных книгах и взять автограф. Фото: vk.com/murmanculture

В Мурманской области пройдет турне известной российской писательницы и журналистки Маши Трауб. Из под ее пера вышли более тридцати книг. В своих историях писательница чаще всего обращается к темам семьи, воспитания, связи поколений, бытовых отношений и жизни современных людей.

Ее «Дневник мамы первоклассника» был экранизирован студией «Вертикаль» Станислава Говорухина, а по повести «Домик на юге» Вера Сторожева сняла фильм «Сдается дом со всеми неудобствами». Кроме того, на сцене Детского музыкального театра имени Наталии Сац идет опера по мотивам книги Маши Трауб «Съедобные сказки».

- В рамках писательского турне автор представит свою новую книгу «Посмотри на меня» - это история художника, жившего болезненной страстью к женщине, которую терял и обретал столько раз, что сбился со счету. Творческие встречи пройдут 8 декабря в Центральной городской библиотеке Североморска, 9 декабря – в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке и 10 декабря – в Центральной детской библиотеке Оленегорска, - сообщили в региональном минкультуры.

Участники встреч смогут задать автору вопросы, высказать свое мнение о прочитанных книгах и взять автограф.

Творческие встречи пройдут при строгом соблюдении антиковидных ограничений, обязательно соблюдение масочного режима.

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