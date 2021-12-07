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Общество7 декабря 2021 11:09

Жителей Мурманской области предупреждают о морозах до -34

Рекомендуется по возможности ограничить время пребывания на улице
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
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Рекомендуется по возможности ограничить время пребывания на улице, не перегружать электрические сети, воздержаться от выхода на природу.

Рекомендуется по возможности ограничить время пребывания на улице, не перегружать электрические сети, воздержаться от выхода на природу.

Фото: Олег ФИЛОНОК

В Мурманской области сохраняются сильные морозы. Об ухудшении погоды предупреждают в региональном МЧС.

- По данным мурманского гидрометцентра, на юго-западе Мурманской области холодная погода с преобладающей температурой воздуха -25…-30, ночью местами до -34, сохранится 7 декабря и в течение суток 8 декабря. Будьте внимательны и осторожны! - сообщили в спасательном ведомстве.

Рекомендуется по возможности ограничить время пребывания на улице, не перегружать электрические сети, воздержаться от выхода на природу.

Напомним, что потепления на этой неделе в Заполярье не предвидится.

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