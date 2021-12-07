Жителей Мурманской области предупреждают о морозах до -34

Рекомендуется по возможности ограничить время пребывания на улице, не перегружать электрические сети, воздержаться от выхода на природу.
Фото: Олег ФИЛОНОК
В Мурманской области сохраняются сильные морозы. Об ухудшении погоды предупреждают в региональном МЧС.
- По данным мурманского гидрометцентра, на юго-западе Мурманской области холодная погода с преобладающей температурой воздуха -25…-30, ночью местами до -34, сохранится 7 декабря и в течение суток 8 декабря. Будьте внимательны и осторожны! - сообщили в спасательном ведомстве.
Рекомендуется по возможности ограничить время пребывания на улице, не перегружать электрические сети, воздержаться от выхода на природу.
Напомним, что потепления на этой неделе в Заполярье не предвидится.
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