В Мурманске возле школы подростки с баллончиком напали на второклашку

По данному факту в школе начали проверку. В полицию семья мальчика обращаться не стала. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Жительница Мурманска ищет подростков, которые напали на ее сына возле школы №38 в Росте. В лицо второкласснику распылили баллончик.

- Уважаемые автовладельцы, жители дома № 9/3 по улице Сивко или те, у кого выходят камеры на футбольное поле у СОШ №38, прошу вас откликнуться и помочь! 6 декабря около 13.40 подростки напали на моего ребенка, который возвращался со школы к дому на Сивко №9/2. Они распылили ему в лицо перцовый (может, другой) баллончик, - написала в паблике "Мурманск ДТП ЧП" Екатерина Промина.

Женщина уточнила, что все подростки были в черных масках и черных куртках с капюшоном. Тех, кто видел нарушителей или знает их, могут написать мурманчанке в личные сообщения "ВКонтакте".

По данному факту в школе начали проверку. В полицию семья мальчика обращаться не стала.

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