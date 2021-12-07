Пьяный житель Мурманска избил прохожего и отобрал у него один наушник

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Северянину грозит до шести лет лишения свободы. Фото: Антон ЗАБИРОВ

20-летнего жителя областного центра ждет суд за покушение на уличное ограбление.

Установлено, что пьяный молодой человек у одного из домов на Кольском проспекте в Мурманске преградил дорогу проходившему мимо 19-летнему мурманчанину и ударил его кулаком в лицо, а затем выхватил из его уха беспроводной наушник.

- Затем нападавший потребовал отдать ему второй наушник и дорогостоящий смартфон, при этом он повалил северянина на землю и нанес еще ряд ударов по голове и телу. Однако пострадавший оказал сопротивление, поэтому злоумышленник вынужден был скрыться с места преступления с одним наушником, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

Пострадавший мурманчанин получил телесные повреждения в виде ссадин и кровоподтеков на голове, шее и руках. Причиненный ему имущественный ущерб мог составить в общей сумме 45 тысяч рублей.

Нарушителя задержали сотрудники полиции. В отношении него были возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 30 УК РФ (покушение на преступление) и части 2 статьи 161 УК РФ (открытое хищение чужого имущества, совершенный с применение насилия).

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Северянину грозит до шести лет лишения свободы.

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