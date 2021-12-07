Предприниматели в Мурманской области жалуются на падение выручки после введения QR-кодов

Как отметил после бизнес-завтрака с предпринимателями губернатор Андрей Чибис, бизнес-сообщество восприняло эту идею положительно, ведь это лучше, чем новый локдаун. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С конца октября в Мурманской области действует система QR-кодов, в начале ноября ее распространили на торговые и торгово-развлекательные центры.

Как отметил после бизнес-завтрака с предпринимателями губернатор Андрей Чибис, бизнес-сообщество восприняло эту идею положительно, ведь это лучше, чем новый локдаун.

Но далеко не все предприниматели видят позитивный эффект. В сети они жалуются, что число посетителей в ТЦ и ТРЦ сократилось и, как следствие, упала выручка.

- QR-коды заблокировали работу предпринимателей в ТЦ "Северное Нагорное" и ТРК "Мурманск Молл". Выручка упала на 80%, - написала в комментариях к оперативному совещанию в правительстве региона Ольга Иванова.

Ее коллеги из Мончегорска сообщили, что в городе собирали подписи против QR-кодов.

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