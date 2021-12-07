Тест на коронавирус в Мурманске: кому и при каких условиях делают

Ранее тест брали только у тех, кто входил в определенные группы: у северян старше 65 лет, беременных; болеющих в тяжелой форме; контактирующих с ковидными больными медработников. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Депутат Мурманской областной Думы и главный врач Мурманской городской поликлиники № 2 Константин Биджоев рассказал, как изменились санитарные правила взятия мазков у северян, у которых есть подозрение на коронавирус.

- Сейчас мазки мы берем вообще у всех пациентов, болеющих ОРВИ. Я считаю, что это правильное решение - оно приводит к снижению социальной напряженности, - отметил Константин Биджоев.

Ранее тест брали только у тех, кто входит в определенные группы: у северян старше 65 лет, беременных, болеющих в тяжелой форме, контактирующих с ковидными больными медработников.

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