"Знаю, что в клубе был конфликт с охранниками": В Мурманске ищут не вернувшегося из клуба молодого человека

С ее слов, волонтеры уже работали на местности, изучили территории гаражных кооперативов, но нужны люди, чтобы пройти вдоль железной дороги в Росте. Фото: Личный архив

В Мурманске продолжаются поиски 27-летнего Эдуарда Иванова, который пропал больше двух недель назад.

- Умоляю, помогите!!! Пропал гражданский муж, не выходит на связь, написано заявление в полицию. Последний раз его видели ночью 26 числа в "Гарин-клубе" на Инженерной, 22. Был одет в черную зимнюю куртку, черную кепку, синие джинсы и черные ботинки, худощавого телосложения. Если кто-то его видел, отпишитесь! Знаю, что в клубе был конфликт с охранниками и вышел без куртки, - написала в группе "Подслушано Мурманск | ПВМ №1" Анастасия Михеенкова.

С ее слов, волонтеры уже работали на местности, изучили территорию гаражных кооперативов, но нужны люди, чтобы пройти вдоль железной дороги в Росте.

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