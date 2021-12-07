Житель Мурманска ради спасения денег взял кредит и перевел мошенникам 1,7 миллиона рублей

В беседе со следователем мужчина пояснил, что знал о таких видах дистанционного мошенничества из СМИ, но был уверен, что общается с сотрудником банка. Фото: Антон ЗАБИРОВ

44-летний мурманчанин стал жертвой телефонных мошенников - его обманули по типичной схеме.

В полиции мужчина рассказал, что ему позвонил "сотрудник службы безопасности банка" и сообщил, что на северянина кто-то пытается оформить кредит. Звонивший попросил сообщить данные банковского счета, в том числе коды из СМС-сообщений, пообещав отклонить заявку на кредит.

Через три дня жителю областного центра вновь позвонили, но уже с другого номера. Для отклонения заявки на кредит незнакомец предложил мужчине самому оформить кредит и, чтобы исключить списание денег с его банковского счета, перевести средства на «безопасные счета банков-партнеров».

- Северянин оформил кредит и сделал несколько переводов через банкомат на указанные мошенником номера. В общей сложности он перевел почти 1,7 миллиона рублей. По окончании всех операций связь с абонентом прервалась и мужчина осознал, что стал жертвой обмана, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

Следователю мужчина пояснил, что знал о таких видах дистанционного мошенничества из СМИ, но был уверен, что общается с сотрудником банка.

По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество в особо крупном размере".

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