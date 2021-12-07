В мурманских маршрутках выявили трех нарушителей масочного режима

6 декабря было проверено 31 транспортное средство. Фото: vk.com/mintrans_51

В Мурманске продолжают проверять общественный транспорт на соблюдение антиковидных ограничений. Так, 6 декабря было проверено 31 транспортное средство, среди которых маршрутки № 51, 18, 106, 54, 125, 57, 10, 1, автобусы № 18, 10, 33, 27 и троллейбусы № 4, 6, 10.

- Составлено три административных протокола на водителя микроавтобуса № 10, на пассажира микроавтобуса № 106 и на пассажира микроавтобуса № 51 за нарушение порядка использования средств индивидуальной защиты в общественном транспорте, - сообщили в региональном минтрансе.

Напомним: суд признал незаконным отстранение от работы не вакцинированных работников комбината в Ковдоре. Предприятие хотело оспорить представление прокурора.

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