Инспектора группы надзора колонии в Мурмашах обвиняют в получении взятки

Сейчас материалы уголовного дела направлены в суд. Мужчине грозит до 8 лет лишения свободы. Фото: Иван МАКЕЕВ

Младшего инспектора группы надзора отдела безопасности исправительной колонии №16 в Мурмашах будут судить. Как сообщили в прокуратуре Мурманской области, ему вменяют ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде денег в значительном размере за незаконные действия).

- С мая по октябрь 2021 года он согласился на предложение от одного из осужденных получить взятку в размере 30 тысяч рублей за перенос на режимную территорию исправительного учреждения и последующую передачу ему мобильного телефона, - уточнили в пресс-службе прокуратуры.

Осужденный успел перевести инспектору на счет в банке 15 тысяч рублей. Обвиняемый купил мобильник и пронес его в колонию. А вот оставшуюся часть взятки получить не успел, так как его остановили сотрудники отдела собственной безопасности УФСИН региона.

Сейчас материалы уголовного дела направлены в суд. Мужчине грозит до 8 лет лишения свободы.

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