В Мурманске у маршрутки во время спуска отвалились колеса

ЧП произошло на спуске от Семеновского озера. vk.com/murmansk_dtp

Очередная маршрутка в Мурманске попала в центр внимания по неприятному поводу. У машины во время спуска от Семеновского озера по улице Челюскинцев отвалились колеса.

Водителю пришлось бежать по оживленному участку, чтобы забрать их с проезжей части. К счастью, в происшествии никто не пострадал.

Это не первое подобное происшествие в городе. Так, в августе у маршрутки №10 отвалились колеса.

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