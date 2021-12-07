В Мурманске у маршрутки во время спуска отвалились колеса

ЧП произошло на спуске от Семеновского озера. vk.com/murmansk_dtp
Очередная маршрутка в Мурманске попала в центр внимания по неприятному поводу. У машины во время спуска от Семеновского озера по улице Челюскинцев отвалились колеса.
Водителю пришлось бежать по оживленному участку, чтобы забрать их с проезжей части. К счастью, в происшествии никто не пострадал.
Это не первое подобное происшествие в городе. Так, в августе у маршрутки №10 отвалились колеса.
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