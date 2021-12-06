Суд признал незаконным отстранение от работы не вакцинированных работников комбината в Ковдоре

Непривитых сотрудников Ковдорского ГОКа не пустили на работу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ковдорский районный суд рассмотрел административное дело по иску «Ковдорского ГОКа» о признании незаконным представления прокурора Ковдорского района об устранении нарушений трудового законодательства от 7 сентября этого года.

Представление было вынесено по результатам проведенной проверки - работники комбината обратились в прокуратуру и рассказали, что их отстраняют от работы, потому что они не прошли вакцинацию от коронавируса.

Районная прокуратура выявила несоответствие приказов, изданных руководством АО «Ковдорский ГОК», требованиям трудового законодательства.

- При рассмотрении административного дела суд не усмотрел оснований для признания оспариваемого представления прокурора Ковдорского района незаконным. Решением суда в удовлетворении административных исковых требований АО «Ковдорский горно-обогатительный комбинат» отказано, - сообщили в объединенной пресс-службе судов Мурманской области.

Мотивированное решение по делу будет вынесено судом в установленный законом срок.

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