Во время второй акции «Корзина доброты» в Мурманске собрали 268 килограммов продуктов

Уже почти 90 семей получили продуктовые наборы. Фото: Олеся КУРИЛОВА

2-4 декабря в Мурманске во второй раз прошла акция «Корзина доброты».

Напомним: в нескольких сетевых магазинах были установлены корзины, в которые все желающие могли положить продукты длительного хранения. Из них будут сформированы наборы, которые передадут инвалидам, многодетным семьям, родителям-одиночкам, пожилым северянам. В первый раз удалось собрать более 500 килограммов еды, во второй - 268.

- Мы вновь говорим всем участникам «Корзины доброты» искреннее спасибо. Собранных продуктов хватило на 40 продовольственных наборов для нуждающихся семей. Впереди Новый год, наши подопечные старательно экономят, ужимаются, чтобы потом подарить своим детям праздник. Поэтому помощь в декабре стала актуальной и неоценимой, - отметил президент фонда «Добрый мир» Алексей Пенкин.

Почти 90 семей получили продуктовые наборы по итогам первого сбора и 40 - по итогам второго.

Фонд принимает продукты и вещи на регулярной основе. Узнать больше о его работе можно здесь.

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