В Кандалакшском районе из-за наледи перекрыли участок "Колы"

Участок дороги с 1152 по 1155 километр перекрыт. Фото: Олег ФИЛОНОК

Водителей предупреждают о перекрытии участка федеральной автодороги Р-21 "Кола" в Кандалакшском районе. Там будут проводиться неотложные работы по обеспечению безопасного проезда.

- 6 декабря с 16.00 и до устранения причин, участок дороги с 1152 по 1155 километр перекрыт для проезда всех видов транспорта. Работы связаны с ликвидацией наледи в русле моста и в кювете, - сообщили в Мурманскавтодоре.

Пути объезда: улица Первая Линия (км 1152), объездная дорога, проспект Дорожников (км 1156). А/стоянки: км 1093,1112,1117,1149,1166,1199.

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