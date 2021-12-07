Жительнице Мурманска в подъезде дома угрожал неадекватный незнакомец

Росгвардейцы пресекли правонарушение и доставили оказавшего сопротивление 37-летнего мурманчанина в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Мурманске росгвардейцы задержали местного жителя, который пытался напасть на женщину. Последняя сообщила в дежурную часть вневедомственной охраны, что в подъезде дома на улице Марата ей угрожает незнакомец.

- Прибыв по указанному адресу, сотрудники Росгвардии задержали схожего по приметам мужчину. В разговоре с потерпевшей выяснилось, что в подъезде женщина встретила северянина, который вел себя неадекватно. Он выражался грубой нецензурной бранью в ее адрес и провоцировал на конфликт, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Росгвардейцы пресекли правонарушение и доставили оказавшего сопротивление 37-летнего мурманчанина в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

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