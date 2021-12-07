С мурманского поезда за распитие алкоголя сняли компанию попутчиков

Пассажиров нескольких поездов сняли и отправили в отделение полиции из-за алкоголя. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С поездов, следовавших из Мурманска, сняли нескольких пассажиров. Те распивали в вагоне спиртные напитки и нарушали общественный порядок.

Сначала наряд транспортной полиции потребовался на станции Кемь к поезду "Мурманск-Санкт-Петербург".

- Полицейские выявили пассажиров – 27-летнего жителя Калининградской области, 44-летнего жителя Санкт-Петербурга и 47-летнего жителя Мурманской области, которые распивали алкоголь, нарушали общественный порядок и мешали отдыху пассажиров, - сообщили в УМВД на транспорте по Северо-Западу.

Подобное нарушение пресекли также на станции Суоярви в пассажирском поезде "Мурманск - Москва". Порядок нарушал 39-летний житель Карелии, который был пьян.

В отношении пассажиров составлены административные материалы по ст. 20.21 КоАП РФ "Появление в общественных местах в состоянии опьянения". Все они отстранены от дальнейшего проезда. Теперь им грозит административный арест до 15 суток.

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