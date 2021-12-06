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Происшествия6 декабря 2021 11:57

В Мончегорском районе произошло серьезное ДТП с грузовиком и легковым авто

Пострадал один человек
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
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По факту аварии проводится проверка. Фото: vk.com/spasinfo51

По факту аварии проводится проверка. Фото: vk.com/spasinfo51

6 декабря в Мончегорском районе произошло ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля, причиной которого стали плохие метеоусловия.

- Около 11.00 на 1256 километре автодороги Р-21 "Кола" водитель легкового авто из-за сильного ветра и поземки на данном участке сместился на машине к центру проезжей части, где столкнулся по касательной с грузовым автомобилем, - сообщила "КП"-Мурманск" инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

Пострадала пассажир легкового авто, ее доставили в медицинское учреждение. По факту аварии проводится проверка.

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