В Оленегорске скончался 98-летний ветеран Великой Отечественной войны Василий Курбацкий

3 декабря на 98-м году после тяжелой болезни ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны Василий Петрович Курбацкий. Фото: Администрация Оленегорска

3 декабря на 98-м году после тяжелой болезни ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны Василий Петрович Курбацкий. Об этом сообщил депутат Мурманской облдумы Олег Самарский.

Василий Петрович родом из Брянской области. Еще учась в школе, вместе с семьей переехал по переселению в село Родное Республики Крым.

В апреле 1944 года его призвали в Красную Армию, зачислили в 503 стрелковый полк 91-й Мелитопольской Краснознаменной стрелковой дивизии пулеметчиком. Под Будапештом получил ранение в правую ногу. По окончанию лечения Василий Петрович продолжил военную службу.

Демобилизовался он в 1946 году, вернулся в село Родное, где работал в колхозе "Новый путь". В 1955 году ветеран окончил Школу торгово-кулинарного ученичества по специальности механик холодильных установок, а в 1956 году переехал в Оленегорск и трудоустроился механиком в Заимандровский ОРС, перевез к себе семью.

- Василий Петрович является ветераном труда, ударником коммунистического труда, победителем социалистического соревнования. Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалью Жукова, медалью "За победу над Германией", медалью "За отвагу", Украинской медалью "Защитнику Отчизны", юбилейными российскими и украинскими медалями, - отметил Олег Самарский. - Всей своей жизнью Василий Петрович показывал пример мужественного, честного, семейного и отзывчивого человека. Светлая память о нем сохранится в наших сердцах, а его имя - в истории нашего города.

"КП"-Мурманск" выражает искренние соболезнования родным и близким Василия Петровича.

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