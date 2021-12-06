Жители Пинозера в 25-градусный мороз остались без отопления, горячей и холодной воды

В устранении аварии задействованы 3 человека. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Мурманской области остались без благ цивилизации жители ж/д станции Пинозеро, что находится в Кандалакшском районе. Отключено теплоснабжение, горячая и холодная вода. За окном примерно -25 градусов.

- Под отключение попали два многоквартирных дома с населением 34 человека (несовершеннолетних нет). По предварительным данным, аварийная ситуация произошла из-за воздушной пробки, - сообщили в ГУ МЧС России по Мурманской области.

В устранении аварии задействованы 3 человека.

Напомним: на выходных без электричества остался Печенгский округ.

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