Начальник мурманского гидрометцентра: "На этой неделе потепления ждать не стоит"

Заполярье сейчас находится в области повышенного атмосферного давления. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Мурманскую область продолжают одолевать крепкие морозы. Так, в регионе зафиксировали -40. И, к сожалению, пока что потепления нам ждать не приходится.

- В ближайшие пять дней морозы на Кольском полуострове сохраняются. Надеемся, что до опасных -35 градусов столбик термометра уже не опустится, но в любом случае температура воздуха от -25 до -32 вполне возможна. В среднем, она будет держаться ниже -15 градусов. Потепления пока что не будет, - рассказала "КП"-Мурманск" начальник мурманского гидрометцентра Елена Сиеккинен.

Заполярье сейчас находится в области повышенного атмосферного давления. На севере региона бушует ветер, однако он вскоре должен стихнуть. Снега тоже в ближайшие дни не предвидится, так как стоят жгучие холода.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Американский блогер об Арктической кухне: "Это другая планета". Башир Дуду приготовил вместе с шеф-поваром каре оленя (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru