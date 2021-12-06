В Мурманске зафиксировали мороз -40

В других населенных пунктах Мурманской области ночью также стояли крепкие морозы.

С конца ноября в Мурманской области стоят сильные морозы. Уходить они пока не собираются, потепление прогнозируется только к выходным. А пока северяне наблюдают за рекордами.

- Каневка с первой попытки покорила данную планку, что для начала декабря - исключительный случай. Минимальная температура минувшей ночью там составила -40.2. Суточный рекорд для 6 декабря в Каневке вынесен вперед ногами (-32.5 в 1990 году). Месячный остался далеко, но он и зафиксирован в конце декабря (-48.2 30 декабря 2002 года), - сообщает паблик "Погода в Мурманске". - Но зато сегодняшние -40 стали самыми ранними для Каневки и в целом для области. До этого самый ранний сорокет был датирован серединой месяца, аж 15 декабря 1978 года.

В других населенных пунктах Мурманской области ночью также стояли крепкие морозы. Например, Зашеек показал -32.8.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Американский блогер об Арктической кухне: "Это другая планета". Башир Дуду приготовил вместе с шеф-поваром каре оленя (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru