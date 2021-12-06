Илья Воробьев возглавит комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области

В правительстве Мурманской области новые кадровые назначения. Фото: правительство Мурманской области

Илья Воробьев избавляется от приставки и.о. и становится руководителем комитета по обеспечению безопасности населения Мурманской области. Об этом стало известно на оперативном совещании в правительстве региона.

- У него богатый 25-летний опыт работы в правоохранительных органах. Защита и безопасность граждан - одна из ключевых задач, -сообщил губернатор Андрей Чибис.

Напомним: новый руководитель и у министерства строительства Мурманской области.

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