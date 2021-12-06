Поезд Деда Мороза приедет в Мурманскую область 13 января

Поезд Деда Мороза заедет в Мурманскую область. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Поезд Деда Мороза приедет в Мурманскую область, несмотря на то, что изначально нашего региона не было в списке остановок.

- Это стало возможно благодаря взаимодействию с главой РЖД Олегом Белозеровым. Поезд приедет к нам 13 января, в канун Нового года, - сообщил губернатор Андрей Чибис.

К встрече праздничного состава подготовят праздник.

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