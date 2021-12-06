Расчленившему мать жителю Мурманска могут дать 15 лет колонии

Мужчина хладнокровно убил мать, обескровил тело и расчленил его. Фото: vk.com/sumurm
В Мурманске будут судить 38-летнего мужчину, который убил и расчленил 61-летнюю мать.
Все случилось в марте этого года на улице Зеленой, где жили родственники. Мужчина выпил, поссорился с матерью и стал ее избивать. Он ударил женщину около 40 раз, от травм она скончалась.
- Чтобы скрыть преступление, обвиняемый расчленил тело потерпевшей на двенадцать фрагментов, упаковал их в пакеты и скрытно вынес на участок местности, расположенный в районе улицы Рогозерской, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.
В отношении северянина возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), ему грозит до 15 лет лишения свободы. Сейчас материалы дела переданы в Первомайский суд.
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