Расчленившему мать жителю Мурманска могут дать 15 лет колонии

Мужчина хладнокровно убил мать, обескровил тело и расчленил его. Фото: vk.com/sumurm

В Мурманске будут судить 38-летнего мужчину, который убил и расчленил 61-летнюю мать.

Все случилось в марте этого года на улице Зеленой, где жили родственники. Мужчина выпил, поссорился с матерью и стал ее избивать. Он ударил женщину около 40 раз, от травм она скончалась.

- Чтобы скрыть преступление, обвиняемый расчленил тело потерпевшей на двенадцать фрагментов, упаковал их в пакеты и скрытно вынес на участок местности, расположенный в районе улицы Рогозерской, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

В отношении северянина возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), ему грозит до 15 лет лишения свободы. Сейчас материалы дела переданы в Первомайский суд.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Американский блогер об Арктической кухне: "Это другая планета". Башир Дуду приготовил вместе с шеф-поваром каре оленя (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru