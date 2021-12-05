Жителей Мурманской области предупреждают о морозах до -36 градусов

В Заполярье сохраняется холодная погода. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С началом рабочей недели в Мурманской области сохраняются сильные морозы. Об этом предупреждают сотрудники МЧС.

- Внимание! Ухудшение погодных условий! По данным мурманского гидрометцентра, в центральных районах Заполярья до конца суток 5 декабря и в течение ночи 6 декабря сохранится сильный мороз - температура воздуха -35-36 градусов, - сообщили в ГУ МЧС России по Мурманской области.

На севере области 6 декабря также будет сильный ветер. Температура воздуха -15 - 20, при прояснениях -25 - 30 градусов в течение суток. На дорогах гололедица. Рекомендуется по возможности ограничить время пребывания на улице.

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