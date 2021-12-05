За сутки в Мурманской области 191 человек заболел коронавирусом

На лечении остается 16 254 пациента. Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Число заболевших COVID-19 в Мурманской области продолжает расти. Так, по данным оперативного штаба при правительстве региона на 5 декабря 2021 года, за последние сутки 191 человек узнал о положительном результате теста на коронавирус.

Всего с начала пандемии заразились ковидом 87 615 человек, количество летальных исходов - 2593 (+8 за сутки). Больше всего зараженных за сутки приходится на Мурманск (+63, всего 41607), Кандалакшский район (+35, всего 6703), Оленегорск (+17, всего 4997).

Выздоровели 68 768 северян, на лечении остается 16 254 пациента.

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