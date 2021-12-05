Изменилось время начала оперативного совещания в правительстве Мурманской области

В комментариях под трансляциями прошлых заседаний северяне часто просили перенести мероприятие на более позднее время. Фото: правительство МО
У оперативного совещания в правительстве Мурманской области, которое традиционно проходит по понедельникам во главе с губернатором Андреем Чибисом, изменилось время начала.
В "белом доме" сообщили, что начинаться совещание будет в 09.00, а не в 8.00, как было ранее. В дальнейшем еженедельные "оперативки" также будут начинаться в 9 утра.
К слову, в комментариях под трансляциями прошлых заседаний северяне часто просили перенести мероприятие на более позднее время, чтобы было удобнее смотреть. Похоже, что к жителям прислушались.
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