Изменилось время начала оперативного совещания в правительстве Мурманской области

В комментариях под трансляциями прошлых заседаний северяне часто просили перенести мероприятие на более позднее время. Фото: правительство МО

У оперативного совещания в правительстве Мурманской области, которое традиционно проходит по понедельникам во главе с губернатором Андреем Чибисом, изменилось время начала.

В "белом доме" сообщили, что начинаться совещание будет в 09.00, а не в 8.00, как было ранее. В дальнейшем еженедельные "оперативки" также будут начинаться в 9 утра.

К слову, в комментариях под трансляциями прошлых заседаний северяне часто просили перенести мероприятие на более позднее время, чтобы было удобнее смотреть. Похоже, что к жителям прислушались.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Американский блогер об Арктической кухне: "Это другая планета". Башир Дуду приготовил вместе с шеф-поваром каре оленя (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru