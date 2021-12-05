В Мурманске пропал 17-летний подросток

Подростка ищут несколько дней. Фото: "МурманСпас"

В Мурманске ищут 17-летнего Александра Денисова. Молодой человек ушел из дома (улица Гагарина, 27) 1 декабря. Вот уже несколько дней не известно, где он находится.

Приметы: рост 180 сантиметров, худощавое телосложение. Был одет в черную куртку до середины бедра, черные спортивные штаны, серые кроссовки.

Всех, кто может помочь с поисками Александра, просят позвонить в полицию по телефонам: 02, 102 или в отряд "МурманСпас": +7 911-311-70-20, +7 911-339-89-41.

Напомним: в Мурманске пропала 15-летняя северянка во всем черном. Виктория Кулиева ушла из дома 3 декабря.

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