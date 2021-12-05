Жительница Кубани купила лотерейный билет в супермаркете Мурманска и выиграла 58 миллионов рублей

Победительница поделилась, что благодаря лотерейному билету она сможет получить высшее образование по направлению дизайна и искусства. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Жительнице Краснодарского края повезло внезапно разбогатеть после поездки в Мурманск. Так, во время своего путешествия по заполярной столице Алена* зашла за продуктами в местный супермаркет, где продавец на кассе предложила ей на сдачу купить лотерейный билет "Спортлото "6 из 45".

Результаты 5989-го тиража оказались для участницы ошеломительными: девушка выиграла суперприз - 58,7 миллиона рублей! Правда, об этом она узнала лишь спустя несколько месяцев.

- Мне на телефон приходит куча спам-сообщений, поэтому я их даже не читаю. СМС о выигрыше оставила без внимания. Получается, билет купила в конце июля, указав на кассе магазина свой мобильный номер, а в ноябре решила зарегистрировать личный кабинет на сайте лотереи. Смотрю, а там числится неполученный выигрыш - 58 миллионов. В тот момент у меня было шоковое состояние, - передает слова победительницы "Столото".

В этот же день девушка отправила заявку на оформление суперприза. С ней сразу же связались сотрудники гослотереи, поздравили, подтвердили выигрыш и пригласили в лотерейный центр.

Алена поделилась, что благодаря счастливому лотерейному билету она сможет получить высшее образование по направлению дизайна и искусства. Также она отправится в путешествие по Канаде и пожертвует средства в фонд помощи животным.

Девушка очень благодарна сотруднице супермаркета, которая продала ей этот билетик.

- А ведь на моем месте мог быть любой другой человек из очереди за продуктами. Было бы здорово отыскать эту женщину, - отметила обладательница суперприза.

* Имя победительницы изменено по ее просьбе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Американский блогер об Арктической кухне: "Это другая планета". Башир Дуду приготовил вместе с шеф-поваром каре оленя (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru