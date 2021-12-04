За сутки в Мурманской области 200 человек заболели коронавирусом

За последние сутки 200 человек в Мурманской области узнали, что больны коронавирусом. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Число заболевших COVID-19 в Мурманской области продолжает расти. Так, по данным оперативного штаба при правительстве региона на 4 декабря 2021 года, за последние сутки 200 человек узнали о положительном результате теста на коронавирус.

Всего с начала пандемии заразились ковидом 87 424 человека, количество летальных исходов - 2585 (+8 за сутки). Больше всего зараженных за сутки приходится на Мурманск (+66, всего 41544), Кандалакшский район (+30, всего 6668), Оленегорск (+19, всего 4980) и Кольский район (+19, всего 4009).

Выздоровели 68 528 северян, на лечении остается 16 311 пациент.

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