17800 человек в Мурманской области остались без электричества

Авария произошла в 15.20. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Четыре населенных пункта Печенгского округа затронула коммунальная авария. В Заполярном, Нижнем Луостари, Верхнем Луостари и Корзуново в 15.20 пропало электричество.

Сейчас без света остались 17802 человека.

- Ведутся аварийно-восстановительные работы, - сообщили в МЧС по Мурманской области.

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