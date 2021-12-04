В Апатитах водитель заснул сразу после ДТП

Водитель Renault врезался в припаркованные "Жигули" и заснул. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Апатитах произошло не самое стандартное ДТП. В ночь на 4 декабря у дома №8 на проспекте Сидоренко Renault врезалось в припаркованные "Жигули". Сразу после аварии водитель иномарки... заснул.

- Мотор Renault работал, а одно из передних колес и вовсе вращалось, выкопав в снегу приличных размеров ямку. Мужчина, сидевший на водительском месте, крепко спал. Патрульные разбудили его, попросили заглушить двигатель, задержали и передали наряду ГИБДД, - пишет "ХибИнформБюро".

Виновник аварии признался, что пил, но отказался проходить медосвидетельствование.

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